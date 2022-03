Audiências: TVI reduz distância para a líder SIC

No mês de agosto a TVI foi o único canal dos generalistas a crescer face ao ano passado, bem como face ao mês anterior.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, o quarto canal atingiu os 16,4% de “share” para o alvo Universo.

No “target” comercial ABCD 15/54, a TVI obteve 12,3% de “share”, o que significa uma diferença de apenas 1,2 pp para o canal líder, a SIC, sendo essa a menor diferença desde 2018.

A novela “Festa é Festa” foi líder no seu horário, com uma audiência média superior a um milhão e 100 mil espetadores.

De realçar também os resultados da novela “Bem Me Quer”, que obteve quase um milhão de espetadores de audiência média.

Já “Amar Demais” conquistou cerca de 750 mil espetadores de audiência média, aproximando-se da liderança no seu horário.

No desporto, com a transmissão dos jogos do “play-off” de acesso à UEFA Champions League entre Benfica e PSV, a TVI conquistou uma audiência média de quase um milhão e 900 mil espetadores, sendo os programas mais vistos do mês.