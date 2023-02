Augusto Canário de luto após a morte da mãe

O cantor esta a viver dias de grande tristeza depois de ter revelado, esta terça-feira, 14 de fevereiro, a morte da mãe, Maria da Conceição.

O intérprete lamentou, no perfil de Facebook, a morte da progenitora, referindo que a sua mãe perdeu a vida enquanto estava em casa.

“Eu, os meus irmãos, Manuel Joaquim e José Carlos, e respetivas famílias, informamos que nossa mãe, Maria da Conceição – Tia São da Martinha – partiu esta madrugada. Em paz e na tranquilidade do seu lar, deu o último suspiro, deixando-nos em profunda tristeza, mas com a certeza de que tudo fizemos pelo seu bem, enquanto nossa querida mãe, sogra, avó e bisavó”, escreveu.

O artista informou os seguidores das cerimónias fúnebres. “Estará em câmara ardente, a partir das 17h00 de hoje, na Capela do Senhor dos Aflitos, em Vila Nova de Anha (centro da Vila). O seu funeral, com missa de corpo presente, terá lugar na Igreja Matriz de Vila Nova de Anha, no dia 15 de fevereiro, pelas 10h30”, lê-se ainda.