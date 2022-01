Aurea canta disfarçada no “All Together Now”

Aurea surgiu completamente irreconhecível no palco do Altice Arena no programa “All Together Now”, da TVI, e a atuação surpreendeu os jurados.

O formato apresentado por Cristina Ferreira deste domingo, 4 de abril, foi marcado por algumas surpresas, entre elas a atuação de Aurea, que surgiu no programa disfarçada de Mariana.

A cantora conseguiu 87 dos votos de 100 jurados, ao interpretar o tema “Someone Like You”, de Adele.

Apesar de alguns elementos do júri terem desconfiado que a concorrente poderia estar disfarçada e afirmarem que a voz lhes era familiar, outros foram surpreendidos pela cantora.

“Aquele timbre não engana ninguém. É a Aurea. Os maiores parabéns à equipa de caracterização”, referiu Gisela João, a presidente do júri.

A diretora de Entretenimento e Ficção também elogiou a cantora pela interpretação do tema de Adele: “Quando se tem uma voz como a tua, é impossível não reconhecer que eras tu.”