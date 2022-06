Aurea faz parte de projeto pedagógico ligado à sustentabilidade

“Planeta Slow” é o nome do projeto pedagógico de Aurea, que tem como propósito educar para a Sustentabilidade, nas diferentes dimensões: Social, Económica e Ambiental.

A cantora vai apresentar na próxima segunda-feira, 6 junho, o livro no Altice Fórum Braga, pelas 10.30 H. Este projeto é a mais recente aposta da compositora, que conta com a parceria da Betweien, Lda.

Desenvolvido em parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito do projeto ECO XXI, “Planeta Slow” tem como propósito educar para a Sustentabilidade, sensibilizando e dotando os jovens de ferramentas que os auxiliem na adoção de comportamentos individuais e coletivos responsáveis.

O público-alvo são os alunos do 3.º ciclo de escolaridade do Ensino Básico e Ensino Secundário, que terão oportunidade de explorar o conteúdo do projeto através da leitura, da música e do teatro.

Este novo conteúdo é composto pelas vertentes literária, musical e teatral, pelo que relativamente ao livro, este integra, na estrutura três histórias ficcionadas: dentro da dimensão social, será explorado o tema “Fast Food”, na dimensão económica, abordar-se-á a temática “Fast Fashion” e a dimensão ambiental, o “E-waste”.

Acresce às componentes literária e musical do projeto uma performance musical da cantora Aurea e uma peça ou performance teatral, que é uma adaptação das histórias do livro ao teatro.