Autor de nova novela da TVI garante que não copiou a SIC… e Cristina ri-se

Roberto Pereira, autor da nova novela da TVI “Festa é Festa”, garante que o seu argumento não foi inspirado em “Amor, Amor”… da SIC. Cristina Ferreira concorda e não evitou um sorriso.

A Aldeia da Merceana, em Alenquer, está a ser o palco principal das gravações de “Festa é Festa”, a nova novela que a TVI vai estrear até ao final do mês – a promoção já está no ar com voz of de Pedro Teixeira -, e que conta a história de uma família que quer ficar com o dinheiro da matriarca (Maria do Céu Guerra).

A história, da autoria de Cristina Ferreira, tem música, baile mas nos bastidores da ficção há quem defenda que foi buscar inspiração a… “Amor, Amor”, da SIC e também à série da mesma estação, “Golpe de Sorte”, que tem igualmente uma mulher rica (Maria João Abreu) a quem todos querem roubar a fortuna.

Roberto Pereira, argumentista de “Festa é Festa” responde, pela primeira vez, de forma irónica, às acusações de “inspiração”.

“As nossas caras quando perguntam se a nossa novela é inspirada nas da concorrência…”, brincou o autor.

Cristina Ferreira não deixou de comentar e publicou vários emojis com sorrisos… até às lágrimas.