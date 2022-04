Autoridades investigam casos de vacinação como o de Francisca Cerqueira Gomes

A Autoridade Regional de Saúde do Norte vai abrir um inquérito para investigar os jovens que foram vacinados contra a covid-19 no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto.

A polémica com a vacinação de Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes, continua a dar que falar. Desta vez, o Portal de Notícias avança que as autoridades vão investigar o caso dos jovens que receberam as vacinas contra a covid-19 antes do estipulado pelo Governo e Direção-Geral da Saúde.

“Chegou esta tarde ao conhecimento da Task Force a vacinação, aparentemente indevida, de alguns utentes num centro de vacinação do ACeS Porto Oriental”, começar por afirmar fonte da equipa da ARS Norte ao Portal.

“A ARS Norte já solicitou a abertura de um processo de inquérito para se apurar o sucedido. Esta situação, que indicia a prática de atos contrários nas normas e instruções em vigor, será reencaminhada para as entidades competentes”, concluiu.

Lembre-se que Maria Cerqueira Gomes e a filha mais velha colocaram nas redes sociais que tinham sido vacinadas e os internautas criticaram o facto de a jovem ter recebido a vacina antes do tempo, por alegada cunha.

A apresentadora da TVI esclareceu a situação, referindo que, tanto no Porto como noutras cidades do Norte, os centros de vacinação abriram duas horas ao final do dia para os jovens a partir dos 18 anos serem vacinados, sem qualquer marcação.

“Podíamos aparecer sem marcação para se tentar controlar a quarta vaga. Eu fui vacinada, a minha filha também… como todos os outros que souberam e estiveram horas como nós à espera da oportunidade”, explicou Maria Cerqueira Gomes.