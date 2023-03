Avançado do Benfica Gonçalo Ramos assume namoro

O avançado do Benfica Gonçalo Ramos assumiu, finalmente, o namoro com uma jornalista do canal de desporto Sport TV.

Apaixonado pelos golos… e na vida real. Um dos melhores marcadores da I Liga pelo Benfica, Gonçalo Ramos, mostrou que está, também, feliz na intimidade e assumiu o namoro com a jornalista da Sport TV Margarida Domingues.

Os dois aparecem juntos, na praia, naquela que é a primeira imagem pública do jovem casal que, até agora, se tem mantido muito discreto.

A jovem é licenciada em Comunicação Social e é conhecida por apoiar o namorado nos jogos do Benfica.