“Babylon – Hollywood e os loucos anos 20” em exposição

A exposição “Babylon – Hollywood e os loucos anos 20” já está em exposição no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, desde esta sexta-feira, 13 de janeiro.

Trata-se de uma exposição que expõe o ambiente de “glamour” vivido num dos mais importantes momentos da história da indústria cinematográfica em Hollywood, através das imagens de “Babylon”, o novo filme do realizador Damien Chazelle.

A exposição é de entrada livre e poderá ser visitada até 3 de fevereiro. Neste espaço, os visitantes terão a possibilidade de recriar os próprios ambientes e vestir a pele de estrelas de cinema.

“Babylon” conquistou o Globo de Ouro de Melhor Banda Sonora Original para Justin Hurwitz, na 80.ª edição dos prémios que distinguem as melhores produções do cinema e da televisão. A banda sonora já pode ser ouvida nas principais plataformas digitais, e conta com mais de duas horas de música, num total de 48 faixas.

Protagonizado por Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, entre outras grandes estrelas “Babylon” traz humor e música nos anos 20, em Hollywood. O filme estreia-se em Portugal a 19 de janeiro.