Bailarinos Cifrão e Noua vão ser pais pela primeira vez

Cifrão e Noua vão ser pais pela primeira vez, acabam de revelar os dois bailarinos nas respetivas redes sociais, com um vídeo emotivo.

Bebé a caminho: os bailarinos Cifrão e Noua preparam-se para ser pais pela primeira vez, revelou o casal na tarde deste sábado de Páscoa com um vídeo emotivo nas redes sociais.

Apesar de, como confessou Noa à N-TV na apresentação do programa “Dança Comigo”, da RTP1, da qual foi jurada, a prioridade ser o trabalho, o membro dos D’ZRT e a bailarina atravessam um momento de grande felicidade com o estado de graça.

“Aí vem o sol”, anunciou Noua nas redes sociais. A mesma frase, em inglês, foi partilhada por Cifrão.

Com um namoro de 15 anos com o músico dos D’ZRT, Noua disse em fevereiro ao nosso “site”: “Não penso muito em filhos, eu e o Cifrão nunca falámos em tentar construir uma família. Não há cá stress para engravidar, nem a família chateia muito”, referiu, para acrescentar, em tom de brincadeira. “Costumo dizer: ‘queres um bebé, faz tu!’ Mais a sério, ao fim de 15 anos as pessoas que estão à nossa volta já se habituaram que não vale muito a pena falar nisto…”. Agora, tudo mudou…