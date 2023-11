Bandas dos “Morangos com Açúcar” juntam-se para concerto

As bandas que nasceram dos “Morangos com Açúcar” D’ZRT, Just Girls e 4 Taste vão juntar-se para um concerto e, mais tarde, uma tournée.

Depois do regresso dos D’ZRT, mais duas bandas dos “Morangos com Açúcar” vão voltar ao ativo para um espetáculo ao lado do grupo de Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira – as Just Girls e os 4 Taste estão de volta às atuações.

Segundo a revista “TV Guia” desta semana, que cita uma fonte, “há um concerto agendado para Altice Arena com as três bandas em maio”, ao que deve seguir-se “uma tournée”.

Antes, e depois de cancelado o concerto na Semana Académica de Lisboa, alegadamente por falta de pagamento, os D’ZRT voltam a apresentar-se aos milhares de fãs com a Lisbon Fil Orchestra, no próximo dia 6 de janeiro.