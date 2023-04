Bárbara Bandeira espalha sensualidade no Douro em biquíni

Bárbara Bandeira esteve no passado fim de semana num cruzeiro no Douro no qual, segundo os fãs, espalhou sensualidade.

Um cruzeiro que acabou por se tornar objeto de curiosidade dos milhares de seguidores: Bárbara Bandeira passou no passado fim de semana pelo rio Douro e as fotos que publicou nas redes sociais deixaram os fãs conquistados.

O calor que se fez sentir no Porto levou a cantora a posar de biquíni e os fãs elogiaram a jovem artista com palavras como “Deusa”, “linda” e frases como “o rio Douro ficou ainda mais bonito” ou “os ares do Porto fazem-te bem”.

Recorde-se que a cantora tem marcado a atualidade musical nas últimas semanas depois de ter sido anunciado que vai fazer a primeira parte da banda Coldplay no Estádio Municipal de Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio.

“Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer”, reagiu a cantora nas redes sociais.

“Nós, todos, vamos abrir os quatro estádios dos Coldplay”, anunciou a artista ao resto da banda que a acompanha. Seguiram-se momentos emocionados e um abraço de grupo no vídeo que a artista tornou público.