Bárbara Bandeira lembra amiga Sara Carreira: “E assim me correm as lágrimas pela cara”

Depois das muitas homenagens que fez à amiga nas últimas horas, Bárbara Bandeira partilhou nas redes sociais uma dedicatória a Sara Carreira.

A artista, que esteve no hospital da Santarém depois do acidente na A1, recordou a amiga numa emotiva homenagem publicada no próprio Instagram, esta segunda-feira, dia 7 de dezembro.

“E assim te tiraram de mim, de nós. E assim todas as palavras que eu podia ter dito se resumem ao impossível. E assim as respostas para as minhas perguntas não chegam, nem as tuas. E assim os planos passam a ser só uma fração de memória de tudo o que foi e querias que tivesse sido”, escreveu a cantora.

“E assim me resumo à tua vontade, tentando ser o que querias que eu fosse. E assim tento cuidar dos teus, do teu, primeiro e último amor. E assim o amor dele vê-se arrancado como se de um espinho se tratasse”, acrescentou.

“E assim nos apercebemos que até a rosa mais bonita do mundo teve um espinho. E assim te descrevo. E assim me correm as lágrimas pela cara de tanto me lembrar de ti, do quão bonita és. E assim me nego a dizer que eras. E assim digo que te amo, que te amei e que te vou amar até que o meu último suspiro me leve ao teu encontro”, completou.

Sara Carreira perdeu a vida, no passado sábado, dia 5 de dezembro, num acidente de viação na A1 quando viajava de Norte para Lisboa. Ivo Lucas, namorado da cantora, estaria ao volante e foi internado no hospital de Santarém em estado grave.