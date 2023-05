Bárbara Bandeira mostra-se emocionada na abertura dos Coldplay

Bárbara Bandeira abriu na tarde desta quarta-feira o concerto dos Coldplay, em Coimbra, e não conseguiu esconder as muitas emoções.

Com a lágrima ao canto do olho: a cantora Bárbara Bandeira abriu o concerto dos Coldplay nesta quarta-feira, no primeiro dos quatro concertos da banda britânica em Coimbra – nesta quinta-feira há uma nova atuação -, e não escondeu a emoção, como o comprovam as imagens que partilhou nas redes sociais.

Nas fotos é possível ver a artista agarrada ao telemóvel, a seguir abraçada a um membro da produção e ainda concentrada antes de subir ao palco.

“1/4. Ainda não tenho palavras”, resumiu Bárbara Bandeira nas redes sociais, ela que, há semanas, já tinha festejado mais esta conquista. “Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer”, reagiu.

Vários famosos assistiram ao espetáculo da tarde/noite desta quarta-feira, em Coimbra, entre eles apresentadores, futebolistas e Cristina Ferreira, que se vestiu de preto para o evento de “rock” britânico.