Bárbara Bandeira realiza desejo e leva fã a concerto de Caetano Veloso

A artista Bárbara Bandeira partilhou nas suas redes sociais o momento em que realizou o desejo de uma mulher que conheceu na rua e que sonhava ver Caetano Veloso ao vivo.

Bárbara Bandeira estava pronta para assistir ao concerto do cantor de “Leãozinho”, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, quando algo inusitado aconteceu. Enquanto se dirigia para o espetáculo encontrou dona Márcia, uma fã do músico brasileiro que segurava um cartaz com a mensagem: “Compro bilhetes”. A cantora não conseguiu ficar indiferente e tomou uma atitude. Bárbara Bandeira acabou por levar a mulher ao concerto.

“Hoje vim ao concerto do Caetano Veloso e fiz uma amiga. A dona Márcia estava com este cartaz à porta do Coliseu e acabei por trazê-la comigo para vermos o concerto juntas”, referiu.

As reações ao gesto da intérprete não se fizeram esperar e elogios como: “A tua bondade é outro nível” e “Tens um coração de ouro” encheram a caixa de comentários.