Bárbara Branco está infetada com covid-19

A atriz da TVI revelou nas redes sociais que está a cumprir isolamento depois de ter testado positivo à covid-19.

Bárbara Branco revelou numa publicação no Instagram que está infetada com o novo coronavírus.

A protagonista da novela da TVI “Bem Me Quer” explicou que esteve em contacto com uma pessoa infetada com o vírus e que está em casa “sem qualquer tipo de sintomas” depois de três testes em que o resultado foi negativo, positivo e inconclusivo.

“Depois de saber que estive em contacto com uma pessoa que testou positivo à covid-19, fiquei em casa em isolamento profilático. Com a ajuda da produção, fui testada o mais rapidamente possível, teste esse que deu negativo. Ainda em isolamento fiz um segundo teste que deu positivo e um terceiro teste que deu inconclusivo”, explicou.

Já o namorado, José Condessa, outro protagonista da trama da noite da TVI, testou negativo mas também está em isolamento. “O Zé fez exatamente os mesmos testes que eu, testando negativo nos três, assim sendo, estamos a fazer o nosso isolamento sempre de máscara e o mais afastados possível dentro da mesma casa”.