Bárbara Branco recebe prémio de Melhor Atriz de Teatro

Bárbara Branco recebeu o Prémio de Melhor Atriz de Teatro dos Prémios Autores 2020. A intérprete não podia estar mais feliz.

A artista arrecadou o troféu depois da sua participação na peça de teatro “Lulu”, na qual interpretou a personagem principal.

“Há, para mim, uma vida pré e uma vida pós Lulu. Foi um instante de transição agridoce, com medo, com incerteza, com muitas lágrimas e frustrações, como é regra em todos os instantes de transição. Vivemo-nos, uma à outra intensamente, e passámos juntas de meninas a mulheres, numa comunhão inexplicável”, confessou a atriz no perfil de Instagram.

A namorada de José Condessa agradeceu à Sociedade Portuguesa de Autores e ao júri pelo prémio atribuído. “Obrigada à Sociedade Portuguesa de Autores e ao júri, por este prémio e por, independentemente dos meus 20 anos, reconhecerem o meu trabalho”, acrescentou.

Seguiram-se as palavras de carinho sobre os colegas: “A quem viveu de perto esta loucura, que remou comigo em cena, a quem esteve, invisível, a construir esta peça, e ao Miguel, ao Fernando e ao Aleixo: muito obrigada. A quem me atura fora do trabalho e me continua a deixar concretizar sonhos (minha Rita!): santa paciência a vossa!

Por fim, Bárbara Branco teceu elogios ao encenador da peça. “Ao Carlos Avilez, o agradecimento pela confiança e por ter feito de mim a atriz que sou. Estou-lhe eternamente grata e tenho por si a maior das admirações. E agora siga a banda, que a vida é feita de instantes e tenho os próximos capítulos para construir. Estou muito feliz”, concluiu.