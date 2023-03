Bárbara é a primeira concorrente expulsa de “O Triângulo”

Bárbara foi a primeira concorrente a ser expulsa do novo “reality show” da TVI “O Triângulo”. A jovem abandonou a casa esta terça-feira.

Nem resistiu 48 horas: Bárbara foi a primeira concorrente a ser expulsa de “O Triângulo”, da TVI, depois de ter ido a votos com a colega da casa Carolina.

Bárbara acabou por reunir 80 por cento dos votos dos telespetadores e abandonou o programa conduzido por Cristina Ferreira na terça-feira.

Muitos telespetadores entenderam que a jovem esteve pouco tempo do programa para poder haver uma decisão e manifestaram-se no Instagram de “O Triângulo”: “Não tivemos muito tempo para conhecer nenhuma delas, mas pelo pouco que vi a Bárbara parecia-me arrogante. A despedida dela com os colegas e a forma que falou com a Cristina provou isso”, defendeu uma seguidora.

“Esse programa devia chamar-se “vai e vem” ou “entra e sai” de triângulo não tem nada”, atirou outra internauta.