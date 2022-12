Bárbara e Miguel dão primeiro beijo em frente aos colegas do “Big Brother”

Após vários pedidos, Bárbara Parada e Miguel Vicente deram o primeiro beijo em frente aos colegas do “Big Brother”, da TVI.

Os dois concorrentes já tinham trocado um beijo durante a noite, debaixo dos lençóis, e várias carícias no “reality show”. Agora, os jogadores deram o primeiro beijo em frente aos colegas da casa.

“Não vai ser o primeiro, por isso, não há problema nenhum”, disse Bárbara Parada, beijando de seguida Miguel Vicente.

Antes do primeiro beijo do casal, na cama, os dois deixaram os internautas na dúvida num momento em que estavam no quarto e as imagens deram a entender que tinham trocado carícias.

No vídeo que foi tema de assunto no Twitter, a jovem aparecia a arrumar o quarto quando Miguel Vicente a “agarra” na cara e lhe dá um beijo que aparentou ser na boca.