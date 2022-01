Bárbara Elias junta famosos no casamento

A ex-modelo Bárbara Elias voltou a “dar o nó”, desta vez num hotel de luxo. A festa ficou marcada pela presença de muitos famosos, que mostraram a festa nas redes sociais.

Bárbara Elias, ex-modelo que foi casada com Nuno Graciano, voltou a casar-se, desta vez com José Germano de Sousa.

À festa, num hotel de luxo, não faltaram diversos famosos, como Liliana Campos, Fernanda Serrano e o namorado e Fernando Póvoas. A música esteve a cargo da cantora Cuca Roseta.

As imagens da celebração foram celebradas pelas figuras públicas, entre elas Liliana Campos.

A apresentadora mostrou os melhores momentos nas redes sociais, com particular destaque para as fotos tiradas ao lado da noiva e da atriz Fernanda Serrano.