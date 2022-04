Bárbara Guimarães de regresso às manhãs da SIC

Bárbara Guimarães regressou, este sábado, 15 de janeiro, às manhãs da SIC com o programa “Estamos em Casa”.

Um ano depois de ter estreado o programa no pequeno ecrã, a apresentadora está de volta espaço das manhãs para entreter o público até ao meio dia.

O programa, que todas as semanas é conduzido por uma cara conhecida diferente, começou a sua emissão com música e festa para a entrada de Bárbara Guimarães no estúdio.

“Foi assim que entrei nesta Casa para lhe fazer companhia até ao meio dia”, escreveu a comunicadora nas redes sociais.