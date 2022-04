Bárbara Guimarães escolhe o Dubai para a passagem de ano e acaba infetada

Bárbara Guimarães escolheu o Dubai para passar o “réveillon”, mas as férias de luxo não terminaram bem para a apresentadora, que está infetada com covid-19.

O descanso no Dubai para a passagem de ano começou a correr bem para Bárbara Guimarães, que captou várias fotografias no luxo dos Emirados.

Mas, entretanto, a apresentadora da SIC descobriu que está infetada com covid-19. “Estou infetada”, afirmou Bárbara Guimarães nas redes sociais.

“Tenho orgulho no nosso país que tudo fez e faz com teimosia para ultrapassar adversidades. Com este sorriso abraço o nosso Novo Ano. Estamos juntos!”, rematou a comunicadora.