Bárbara Guimarães mantém guarda da filha Carlota

Bárbara Guimarães vai manter a guarda da filha, apesar do ex-marido, Manuel Maria Carrilho, querer ficar com Carlota.

Mais uma novidade no processo que opõe Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho. A apresentadora da SIC manteve a guarda da filha Carlota, de dez anos, apesar da pretensão do ex-ministro da Cultura de ficar a tempo inteiro com a menor.

O Tribunal de Família e Menores, em Lisboa, decidiu, numa conferência familiar, que a criança vai permanecer aos cuidados de Bárbara Guimarães e que semana sim, semana não, vai estar com o pai.

O filho mais velho da apresentadora e de Manuel Maria Carrilho, Dinis, vai continuar ao lado do pai, embora com visitas regulares à mãe.