Bárbara Guimarães reage ao estado de saúde de Dolores Aveiro

Bárbara Guimarães usou as redes sociais para deixar uma mensagem de apoio a Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, após ser internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, na sequência de um AVC que sofreu durante a madrugada desta terça-feira.

“Força, Dolores mãe mulher coragem. Acredito que vai superar mais esta prova. Quero continuar a rir e a celebrar a vida consigo. Como sempre diz: ‘vai correr tudo bem’. Pois vai. Adoro-a”, escreveu a apresentadora da SIC na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram.

Segundo confirma o “Diário de Notícias da Madeira”, o estado clínico da matriarca da família Aveiro “inspira cuidados”, embora Dolores esteja consciente e estável.

