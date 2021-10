Bárbara Guimarães sobre a luta contra o cancro: “Fiz um testamento”

Bárbara Guimarães revelou que fez um testamento, numa entrevista a Daniel Oliveira, no “Alta Definição”, a primeira desde que a luta contra o cancro na mama a afastou dos ecrãs.

A apresentadora, que regressou este domingo à SIC com o programa “24 Horas de Vida”, contou que, ao achar que ia morrer, fez um testamento para salvaguardar o futuro dos filhos, Dinis Maria, de 16 anos, e Carlota, de nove, fruto do polémico casamento com Manuel Maria Carrilho.

“Cai-te o mundo quando ouves: ‘Tenho uma má notícia’. Isto pode ser um linfoma, pode ser… E eu há duas semanas e tal internada no hospital. Pensei: ‘Não. Eu vou morrer, vou morrer’”, afirmou.

“E tu aí pensas logo neles [filhos]. Eu preciso de lhes dar qualidade, tempo. Se eu não estiver aqui, como é que vai ser? Aí pensei e fiz um testamento”, acrescentou.

Bárbara Guimarães recordou ainda que descobriu o cancro após ter sentido um “carocito” na mama e ter resolvido fazer exames.

“Só pensava: ‘Eu tenho um cancro e não deve ser bom, porque é invasivo’. Ficas sem chão. Eu nunca tinha pensado que isto me pudesse acontecer. Nós achamos sempre que somos invencíveis e que isto acontece aos outros”, relatou.

Recorde-se que Maria João Abreu foi a primeira convidada de Bárbara Guimarães a ser desafiada pela apresentadora a estabelecer prioridades em “24 horas de Vida”.

