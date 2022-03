Bárbara Inês é a nova repórter do “Big Brother 2020”

A influenciadora digital revelou nas redes sociais que é a nova repórter do “Big Brother 2020”.

Com uma forte presença nas redes sociais com cerca de 150 mil seguidores no Instagram, Bárbara Inês junta-se à equipa do reality show da TVI.

“Parece que já vos posso contar as novidades. Vão passar a ver-me mais na TVI, mais concretamente como repórter no ‘Big Brother’. As voltas que a vida dá! Estou muito entusiasmada com este novo ‘desafio’ dos próximos tempos. Obrigada, Nuno Santos [Diretor de Programas da TVI] pela oportunidade!”, escreveu a influenciadora digital na legenda de uma fotografia na qual surge com o conhecido logo da TVI.

https://www.instagram.com/p/CADsg0tg2lF/

Além do Instagram, a Bárbara Inês tem um canal de Youtube e um blog nos quais partilha dicas de lifestyle.

