Bárbara Norton de Matos despede-se da “Passadeira Vermelha”

A atriz Bárbara Norton de Matos recorreu às redes sociais para anunciar o fim da participação no programa “Passadeira Vermelha”.

Estes serão os últimos três dias da atriz no leque de comentadores do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC. O anúncio foi feito pela própria, através de um vídeo publicado nas histórias do Instagram.

“Vou sair. Só posso agradecer à SIC esta experiência. Foi uma experiência muito interessante, gostei muito, mas não vou continuar. Tive de tomar essa decisão e não vou continuar na ‘Passadeira’”, disse.

“Vou estar aqui, ainda com mais energia, nestes últimos episódios, que serão hoje, quarta e quinta. A partir de março já não estou”, acrescentou.

Posteriormente, Bárbara Norton de Matos revelou que está a desenvolver outros projetos: “Depois tenho outras novidades para vos contar”, notou.