Dias felizes. Neste fim de semana prolongado de Carnaval, Bárbara Norton de Matos rumou a Sul, a Lagos, no Algarve, para uns dias de descanso e ainda aproveitou para namorar com João Moura Caetano.

A atriz e comentadora do “Passadeira Vermelha” ficou instalada no luxuoso Cascade Wellness Resort. “O meu Carnaval”, escreveu Bárbara Norton de Matos no perfil de Instagram.