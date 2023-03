Bárbara Norton de Matos responde às críticas de Filipa Torrinha Nunes: “Esse cotovelo precisa de um hidratante!”

Bárbara Norton de Matos foi uma das visadas das críticas de Filipa Torrinha Nunes no programa “Passadeira Vermelha”, na SIC Caras, e agora respondeu.

Nas redes sociais a intérprete já reagiu aos comentários feitos pela comentadora e psicóloga.

De notar que as críticas se prendiam com o que a atriz disse, recentemente, sobre a sua vida amorosa: “A Bárbara é muito adolescente. Quando ela zangou-se com o ex-namorado e disse numa entrevista em direto ao Manuel Luís Goucha toda aquela coisa, ‘agora estou zangada com ele, agora amuei’… Ela quer dizer ‘não andava com os parvalhões com quem eu andei’. São pessoas públicas, algumas. Abrimos aqui o leque para interpretações”, atirou Filipa Torrinha Nunes no programa “Passadeira Vermelha”.

“Não acho isto inteligente, não acho interessante. Ela pode ser inteligente, não estou a dizer isso. Este tipo de respostas é que não acho inteligente e interessante. Gostava de ver algo mais substancial”, afirmou ainda a comentadora.

Já nas redes sociais, Bárbara Norton de Matos destacou essas palavras e atirou: “E não se vê logo que sou eu, burra que nem um calhau?”.

“Só tenho pena de uma coisa: ela ganha dinheiro para dizer mal de mim e eu nem um tostão… Vou fazer um movimento #babsmealheiro”, acrescentou.

Mais tarde, a artista publicou um novo “story” e escreveu: “Esse cotovelo a precisar tanto de um bom hidratante. A Bárbara oferece um óleo, vá. Era pior que achasse que era uma velha sisuda”, ironizou.