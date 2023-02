Bárbara Parada e Miguel Vicente acabam o namoro

Bárbara Parada e Miguel Vicente colocaram um ponto final no relacionamento amoroso que começou no programa “Big Brother 2023”, da TVI.

A jovem de 21 anos anunciou o término da relação amorosa, através do perfil de Instagram, referindo que o motivo do fim do namoro só diz respeito ao ex-casal.

“Sim, a minha relação terminou. Não namoro com o Miguel”, disse. “O porquê de termos terminado? Isso só a nós nos diz respeito e não dissemos a ninguém portanto tudo o que lerem não passam de teorias”, acrescentou.

Bárbara Parada admitiu que nunca pensou em terminar com Miguel Vicente. “Na revista ‘Cristina’, o Miguel foi confrontado com uma pergunta sobre o possível fim do nosso relacionamento à qual ele respondeu ‘não é algo que me tenha passado pela cabeça, mas é óbvio que pode acontecer’. Uma resposta plausível no entanto eu, talvez pela minha inocência dos 21 anos, nunca pensei que pudesse acontecer. Aconteceu”, frisou.

Depois de garantir que deseja tudo de bom ao ex-namorado, a jovem pediu aos fãs para não enviarem vídeos dos dois a pedirem a reconciliação do ex-casal. “Para conseguir seguir mais facilmente em frente agradeço mesmo que tentem não mostrar me mais imagens, vídeos nossos a forçar a nossa reconciliação. Como devem calcular (e não querendo vitimizar-me) admito que já tive dias mais felizes e com esses pequenos gestos de vossa parte irei reencontrar me mais rapidamente”, rematou.