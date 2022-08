Barco de luxo e noites na discoteca: os dias loucos de Cristina em Ibiza

Depois das férias em Itália e de juntar a família no Alentejo, Cristina Ferreira rumou com amigos a Ibiza, onde tem aproveitado para se divertir.

Dias loucos. Conhecida pela diversão que tem para oferecer e que a faz ser procurada por milhares de turistas, Ibiza é, por estes dias, a “casa” de Cristina Ferreira e de alguns amigos que costumam viajar com a apresentadora da TVI.

Depois das férias em Itália e do refúgio, habitual em agosto, com a família no Alentejo, em Vila Nova de Milfontes, Cristina Ferreira partiu para a “movida” espanhola e tem-se divertido em Ibiza.

A também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI mostrou-se no interior de um luxuoso barco e, mais tarde, numa discoteca, na qual esteve a dançar até de madrugada juntamente com os amigos.

Mas o que leva Cristina Ferreira na bagagem? Nas redes sociais, a comunicadora revelou os objetos dos quais não prescinde, entre eles “dez biquínis, cinco vestidos para a noite, quatro para dia, cinco de praia, uns ténis ou sandálias de salto”.