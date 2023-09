Bastidores: Maria Botelho Moniz mostra como é um dia no “Dois às 10”

Desafiada pela TVI, Maria Botelho Moniz mostrou como é um dia no programa que apresenta todas as manhãs, o “Dois às 10”.

Com muitos telespetadores curiosos com os bastidores do “Dois às 10”, Maria Botelho Moniz partilhou alguns segredos do formato das manhãs da TVI, que apresenta, diariamente, todas as manhãs, ao lado de Cláudio Ramos.

“Já se perguntou como será um dia na vida de Maria Botelho Moniz na TVI? Não se preocupe, nós mostramos. O que achou desta manhã agitada?”, escreveu a estação de Queluz de Baixo nas redes sociais.

A apresentadora chega à Quinta dos Melos, em Bucelas, local dos estúdios – e das gravações de muitas novelas da produtora Plural – e maquilha-se antes de começar a primeira reunião do dia com a equipa.

Já em estúdio, Maria Botelho Moniz mostrou o que recebeu pelo correio – muitos cartões e presentes para o bebé que está para chegar.

Por volta das nove da manhã a maquilhagem e os cabelos estão feitos. No intervalo das 11 horas, a apresentadora aproveita para tomar o pequeno-almoço feito pela “chef” Joana Barrios.

À hora de almoço, um dos grandes segredos da equipa para o programa não parar é Maria ou Cláudio almoçarem, à vez, enquanto o outro conduz a “Atualidade Criminal”.

No final do programa, Maria Botelho Moniz troca os sapatos por uns chinelos e segue para uma reunião com a equipa, antes de voltar para casa. Neste dia, o rosto do “Dois às 10” ainda foi ao médico fazer uma ecografia.