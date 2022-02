“Big Brother”: Bernardina e Gonçalo Quinaz punidos pela produção

Bernardina e Gonçalo Quinaz foram punidos pela produção do “Big Brother – Duplo Impacto” por terem tido contacto com o exterior, estando dentro da casa.

A concorrente recebeu a visita do companheiro nas redondezas da mansão da Ericeira e ainda tentou conversar para perceber como estão estão os seus filhos. Já o ex-jogador confessou, numa conversa dentro do “Big Brother”, ter recebido um sinal de fora, nomeadamente um lenço branco.

Perante estas ações que vão contra as regras do “reality show”, a produção da TVI decidiu punir Bernardina e Gonçalo Quinaz. Por isso, na próxima Gala em direto, os dois participantes não podem concorrer a líder da casa.

“Qual é a diferença de me gritarem aqui ou me mostrarem uma coisa lá de cima do monte?” questionou o ex-jogador de futebol, indignado por ser punido com a mesma sanção que Bernardina.