“BB Famosos”: Bruno de Carvalho oferece-se para mostrar a Laura Galvão como funciona o vibrador

Bruno de Carvalho ofereceu-se para mostrar a Laura Galvão como é que funciona um vibrador no “Big Brother Famosos” (TVI). A atriz ignorou a brincadeira.

O líder da casa mais vigiada do país, durante esta semana, estava a fazer o pequeno-almoço na cozinha quando reparou nos dois cestos que pertenciam a Marta Gil e Laura Galvão.

“O que é isso, pá? Como é que já descobriste cuecas?” questionou o ex-presidente do Sporting. “Porque é que a Laura tem um vibrador?” prosseguiu, em jeito de brincadeira, o concorrente.

Perante os comentários, Laura Galvão dirigiu-se ao seu cesto e reparou que estava um modelador de cabelo e não um vibrador. “Isto é o quê, meu?” disse Laura Galvão. “Isso é um vibrador para ti”, reagiu Bruno de Carvalho.

O concorrente assegurou-se de que aquele objeto estava em nome da colega de casa e ofereceu ajuda. “Já sabes, como a Liliana não me liga nenhuma, eu daqui a um bocado posso, só eu e tu e mostro-te como é que isso funciona”, rematou.

Dentro da casa mais vigiada do país, o líder revelou os seus truques de DJ. “Tenho uma lista do Spotify. Não mexo naquilo. É uma lista que compro. […] As pessoas ficam na loucura e nem estou a mexer naquilo”, confessou.

O “Big Brother Famosos” estreou-se, no passado domingo, 2 de janeiro, no pequeno ecrã, e contou com a apresentação da diretora de Entretenimento e Ficção do canal, Cristina Ferreira.

Além de Bruno de Carvalho, Laura Galvão e Marta Gil, também entraram na casa Nuno Homem de Sá, Jaciara, Leandro, Liliana Almeida, Kasha, Jorge Guerreiro, Jay Oliver, Hugo Tabaco, Catarina Siqueira e Mário Jardel.