“Big Brother Famosos”: Bruno de Carvalho revela segredos de DJ

Bruno de Carvalho tem dado que falar desde que entrou na casa do “Big Brother Famosos”, na TVI, e desta vez revelou alguns segredos da sua profissão.

O ex-presidente do Sporting tem vindo a desenvolver alguns trabalhos como DJ e, em conversa com os seus colegas de casa, confessou alguns dos seus truques.

“Quando vou a uma discoteca tocar é uma dificuldade que as pessoas não saiam. Tínhamos poucos bilhetes vendidos e quando fiz aquela coisa a dizer que me senti mal venderam os bilhetes todos”, começou por dizer.

“Tenho uma lista do Spotify. Não mexo naquilo. É uma lista que compro. E para aumentar o som? As pessoas ficam na loucura e eu nem estou a mexer naquilo”, rematou Bruno de Carvalho dentro da casa mais vigiada do país.