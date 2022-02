“Big Brother Famosos”: Liliana Almeida garante que não se sente “manipulada”

Bruno de Carvalho tem vindo a ser acusado publicamente de estar a manipular Liliana Almeida no “Big Brother Famosos” (TVI). A cantora não concorda com as acusações e já reagiu.

O ex-dirigente do Sporting e a cantora têm sido o casal mais falado do “reality show”. Vários comentadores e concorrentes do formato acusaram Bruno de Carvalho de estar a manipular a ex-Non Stop.

A artista já esclareceu o assunto: “Foi posto em cima da mesa o Bruno ser manipulador e controlador… Às vezes, estamos um dia inteiro a falar de um assunto, em que não conseguimos acabar de falar muitas vezes. Obviamente que existem momentos em que o Bruno tem um querer e tenho outro. Mas existem outros momentos em que já é o cansaço a falar, é não conseguir discernir o que é certo e o que é errado e é preciso que se ponha em cima da mesa”, começou por dizer. “Gostaria de reforçar que não me sinto manipulada ou controlada pelo Bruno, pelo contrário”, assegurou.

A posição da concorrente não foi bem aceite pelos colegas, que consideram que foi uma questão de jogo. Marta Gil foi quem mais se sentiu incomodada: “O que é que vamos falar mais? Já toda a gente percebeu o ambiente que está aqui na sala e já sabemos que há coisas que não vale a pena falar. Sabemos que houve uma situação incómoda para o Bruno que teve não sei quanto tempo fora daqui e que é um assunto intocável agora porque ou isto explode ou então é pior ainda o que quer que seja. Já sabemos que a partir de agora qualquer opinião não é válida […] Há claramente um elefante na sala”.

De seguida, o “Big” referiu: “A Liliana acabou de falar do elefante na sala e disse qual era a opinião dela a este respeito”. Ao que Marta Gil retorquiu: “Pois mas antes disso perguntou ao Bruno se podia falar”.

Logo depois Liliana voltou a defender-se: “Só perguntei porque ele foi ao confessionário e podia ter alguma coisa que quisesse dizer acerca disso, foi por isso que perguntei”.