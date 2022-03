“Big Brother”: Gonçalo Quinaz fica no “reality show” e é sancionado

Depois de ter ameaçado sair do “Big Brother – Duplo Impacto”, Gonçalo Quinaz reconsiderou e ficou no formato da TVI. No entanto, foi sancionado.

Apesar de ter anunciado que iria sair de imediato da casa da Ericeira depois de ter recebido informações do exterior do seu primo, que afirmou que “já chega”, o concorrente optou por ficar em jogo.

“No confessionário, explicaram-me do que se tratava. Como é público, tenho um assunto pendente há alguns anos. Tratava-se disso mesmo, de uma situação de advogados, que só eu poderia resolver”, explicou, durante o “Extra”, referindo-se ao processo para ver um dos filhos, que está com a mãe em Espanha.

“Não era o passo final. Era só mais um passo num processo que tem sido muito demorado e difícil. Consegui, através de uma procuração, resolver o que me dá a possibilidade de me manter no jogo, mesmo sendo algo muito importante para mim”, acrescentou.

No entanto, devido ao facto de ter contactado com o exterior, o antigo jogador de futebol ficou automaticamente nomeado e sem oportunidade de ser líder caso não seja expulso pelos portugueses na gala do próximo domingo.

“Gonçalo decidiu continuar no jogo mas violou uma vez mais as normas do ‘Big Brother’ e comunicou com o exterior. Caso fique no próximo domingo, estará automaticamente nomeado para a próxima semana e por consequência não poderá ser líder”, pode ler-se no Instagram do “Big Brother”.