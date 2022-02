“Big Brother”: Helena admite que esteve “baralhada” quanto à orientação sexual

Helena assumiu que já esteve baralhada quanto à sua orientação sexual e que precisou de um tempo para perceber se gostava de homens ou mulheres.

A concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) admitiu, durante uma conversa com Hélder, que, a certa altura da sua vida, teve dúvidas no que diz respeito à sua orientação sexual.

“Houve uma altura da minha vida em que estive muito baralhada em relação à minha vida sexual. Não tenho vergonha de dizer isso. Precisei de fazer uma introspeção, precisei de me conhecer e perceber: ‘não, eu gosto de homens, eu não gosto de mulheres’”, contou, sentada no banco do jardim.

“Eu tive as minhas dúvidas e não tenho medo de o dizer. Eu conheço muita gente que já teve com mulheres e nunca assumiu. Agora, eu não tenho esse problema de assumir”, acrescentou.

Segundo a Imprensa, Helena e Gonçalo Quinaz, outro concorrente deste “reality show”, têm um romance discreto cá fora.

Lembre-se que, antes de entrar na nova edição do “Big Brother”, o público pôde acompanhar o trabalho de Helena como apresentadora no programa “1000 À Hora”, que era exibido de madrugada.