“BB Ibiza”: Cristina Ferreira simula “reality show” durante as férias

Cristina Ferreira, que está de férias em Ibiza com algumas caras conhecidas, aproveitou as redes sociais para simular que o barco é a casa do “Big Brother”.

Após ter estado quase duas semanas a viajar pela estrada mais famosa dos Estados Unidos, a Route 66, Cristina Ferreira rumou direta para Ibiza, em Espanha, onde festejou o aniversário do ator Edmundo Rosa.

A apresentadora está, neste momento, a passar alguns dias num iate à costa da ilha, por onde já passou Sofia Ribeiro, Edmundo Rosa, Catarina Duarte, Ruben Correia e Bruno Cabrerizo.

Nas redes sociais, tem entretido os seguidores com o “BB Ibiza”, uma espécie de “reality show” em homenagem ao “Big Brother Portugal”, programa do qual é anfitriã, que já tem as inscrições abertas para a próxima edição e prevê-se que estreie em setembro.

Nas histórias do Instagram, Cristina mostrou os “concorrentes” a irem ao “confessionário” fazer as nomeações. Sofia Ribeiro foi a mais nomeada, com dois votos, e Catarina Duarte foi salva.

Ao fim do dia, Sofia Ribeiro e Edmundo Rosa deixaram o iate e, por esse motivo, os “três finalistas” são Catarina Duarte, Ruben Correia e Bruno Cabrerizo.

A diretora de ficção e entretenimento da estação de Queluz de Baixo mostrou-se animada no Lío, um conhecido restaurante na zona de Ibiza, e até fez algumas brincadeiras com os amigos, relacionadas aos “BB Ibiza”.