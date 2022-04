“Big Brother”: Mulher invande casa da Ericeira

Uma mulher conseguiu invadir a casa do “Big Brother – Duplo Impacto”, da TVI, e esteve por breves segundos a observar os finalistas que estavam a apanhar sol na piscina.



As imagens da recente invasão à mansão mais vigiada do país estão a circular nas redes sociais, nomeadamente, no Twitter. Uma mulher apanhou a produção de surpresa e conseguiu chegar ao jardim da casa.

No vídeo, pode ver-se a mulher escondida atrás de uma parede e a espreitar, enquanto surge Bruno Savate a fumar um dos seus cigarros eletrónicos. Quando a produção se apercebe do episódio manda os concorrentes para dentro de casa.

Sofia e Joana levantam-se, prontamente, das espreguiçadeiras e começam a vestir-se.