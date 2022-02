“Big Brother”: Teresa Guilherme apresenta um “Diário BB Especial”

Teresa Guilherme vai apresentar, esta quarta-feira, 27 de janeiro, um “Diário BB Especial”, do “Big Brother – Duplo Impacto”, às 19.00 H.

A apresentadora das Galas ao vivo do “reality show” vai conduzir um “Diário BB Especial”, emitido ao final da tarde na TVI. O anúncio foi feito por parte da estação de Queluz de Baixo.

“Teresa Guilherme apresenta um ‘Diário BB Especial’ às 19h. Programa especial para dar a entrada a duas novas concorrentes no jogo! Bernardina e Sofia foram apresentadas no domingo passado e hoje vão passar a ser concorrentes oficiais do ‘Duplo Impacto’. Todos os concorrentes já estão à espera da entrada da Sofia, mas como irão reagir à entrada da Bernardina no jogo?” informou a TVI.

A entrada de Sofia na casa mais vigiada do país causou a saída de Teresa, avó da filha da concorrente.

“Com a entrada da mãe da minha neta fiquei contente, é uma excelente jogadora, mas é um jogo matreiro: uma frase mal dita pode prejudicar as pessoas que não conhecemos, uma amizade que acabamos de fazer ou até a mim e à Sofia”, disse Teresa ao “Big Brother”.