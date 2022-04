“BB2020”: Ana Arrebentinha reage após ser considerada “uma vergonha para as mulheres”

A comentadora do “Big Brother 2020” respondeu a uma crítica feita por uma seguidora nas redes sociais que a acusava de ser “uma vergonha para as mulheres”.

Depois de ter defendido a atitude de Hélder na discussão com Ana Catharina, Ana Arrebentinha foi alvo de diversos comentários negativos. No entanto, optou por partilhar uma das críticas no Instagram e reagir.

“É uma vergonha para as mulheres. A defender um homem que agarrou a Ana Catharina”, lê-se na mensagem publicada pela humorista, que se refere ao momento protagonizado por Hélder.

“Então mas somos defensoras para umas e não para outras? Não me revejo em extremismos”, respondeu Ana Arrebentinha.

