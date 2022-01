“BB2020”: Cláudio Ramos repreende Diogo por estar a comer em direto

O apresentador repreendeu o concorrente por estar a comer uma maçã durante a gala de domingo do programa “Big Brother 2020”, acusando-o de faltar ao respeito.

Cláudio Ramos criticou a atitude de Diogo, que estava a comer uma maçã em direto no momento em que iam começar as nomeações do “reality show” da TVI. Desagradado, o apresentador repreendeu o concorrente.

“Diogo, não conseguia esperar pelo fim da gala para comer a maçã?”, questionou Cláudio Ramos. “Deu-me um ratinho a esta hora”, respondeu Diogo. “Mas eu acho que é um bocadinho de falta de respeito. Estou a fazer um programa e você está a concorrer”, afirmou o apresentador.

De recordar que Angélica foi a concorrente escolhida pelos telespetadores para abandonar o formato, este domingo, com 44 por cento dos votos.

