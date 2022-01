“BB2020”: Concorrentes repreendidos por não cumprirem as regras do programa

Os concorrentes do “Big Brother 2020” foram repreendidos esta segunda-feira por não cumprirem as regas do programa, nomeadamente o uso do microfone.

Depois de a produção transmitir algumas imagens que mostram os concorrentes a conversar e sussurrar sem usar o microfone para que as conversas não sejam captadas, o “Big Brother” optou por castiga-los ao interditar os duches dentro da casa e reduzir o orçamento semanal para metade.

“Todos os dia vos chamo a atenção por não cumprirem uma das regras mais importantes do ‘Big Brother’, o uso obrigatório de microfone. É uma falta de respeito também para quem vos acompanha em casa 24 horas por dia”, referiu o “Big Brother”.

“Como sistematicamente optam por infringir esta regra não me deixam outra opção se não castigar-vos a todos, sem excepção. Esta semana os duches dentro da casa estão interditos. Sempre que desejarem tomar banho poderão fazê-lo no chuveiro do jardim e o vosso orçamento semanal foi reduzido para metade”, acrescentou.

