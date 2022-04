“BB2020”: Diogo revela que se candidatou à primeira “Casa dos Segredos”

Diogo, do “Big Brother 2020”, revelou, esta terça-feira, que se candidatou à primeira edição da “Casa dos Segredos” (TVI), há cerca de dez anos.

O concorrente da “casa mais vigiada do país” estava a jantar a sós com a colega Sónia no jardim do exterior da vivenda quando fez a sua revelação, apanhando a candidata de surpresa.

“Candidatei-me há dez anos para a ‘Casa dos Segredos’, e graças a Deus não entrei”, admitiu. “Não tinha cabeça para aturar um jogo deste. Não tinha estrutura mental para isto”, acrescentou.

Recentemente, Teresa esteve perto de desistir da sua participação no “Big Brother 2020”. A concorrente ameaçou sair depois de mais um momento de tensão com os restantes candidatos e admitiu que está “farta” e que para ela “acabou”.

