“BB2020”: Diogo revela que está com depressão

O concorrente do “Big Brother 2020” revelou, esta quinta-feira, que está com uma depressão mas sublinhou que tem tudo o que precisa na casa para se recompor.

Depois de ser repreendido pelo soberano do programa da TVI por estar constantemente a dormir durante os últimos dias, Diogo explicou que está “deprimido” e só quer “estar sozinho” e “no escuro”.

“Estou deprimido. Não estou com vontade de fazer nada. Só me apetece estar sozinho. Está um dia de sol incrível lá fora e só estou bem no escuro. Sinto-me triste. […] Estou com uma depressão. Já percebi, não há mal nenhum”, afirmou.

“Preciso de ir mais a fundo para sentir o porquê de estar aqui e para continuar a perceber o porquê de querer continuar a estar aqui. Porque nada me impede, neste momento, de fazer as malinhas e ir à minha vida”, acrescentou.

No entanto, o lisboeta destacou que dentro da casa tem tudo o que precisa para melhorar e conseguir gerir as emoções no “reality show”.