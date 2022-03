“BB2020”: Edmar revela que Goucha foi decisivo para assumir a homossexualidade

O concorrente expulso na noite passada esteve esta manhã no “Você na TV!” (TVI) e conheceu o ídolo. Emocionado, Goucha ouviu de Edmar que o inspirou para assumir a sua homossexualidade.

Um sonho realizado. Edmar esteve na manhã desta segunda-feira no “Você na TV!” depois de ter sido expulso ontem pelos portugueses do “Big Brother 2020”. O londrino realizou o sonho de conhecer Manuel Luís Goucha e fez uma declaração inesperada, que deixou o apresentador da TVI emocionado. “Sou fã do Goucha desde pequenino, quando o via na “Praça da Alegria”. na RTP. A minha mãe adora-o”, começou por referir Edmar.

“Percebi que o Goucha também era homossexual e com 17 anos disse à minha mãe o que era e o Goucha deu-me muita força. A minha mãe ficou triste por não ter sido a primeira a saber, mas foi aceitando”, rematou.

Na casa mais vigiada do país, na Ericeira, Edmar nunca sobressaiu. “Fiquei feliz por ter sido expulso, pensei que ia ser diferente. Mas dentro da casa só se falava dos outros, eu queria cantar e dançar. Estive todos os dias triste, eu que em Inglaterra faço animação”.

Sobre a polémica acerca das acusações de homofobia a Hélder, Edmar mudou o discurso: primeiro o concorrente da Feira não era homofóbico, mas passou a ser: “Vi as expressões dele em casa. Fiquei magoado e não devia ser ele o líder. Devia ter marcado uma posição e defendido a associação LGBT”.