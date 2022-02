“BB2020”: Hélder discute com Ana Catharina e é criticado: “Não te posso tocar, mas o Diogo tocou-te”

Hélder está a ser alvo de diversas críticas por parte dos internautas nas redes sociais, que o acusam de ser “machista”, depois de protagonizar uma discussão com Ana Catharina, esta terça-feira.

Apenas dois dias depois de ter regressado ao “reality show”, o concorrente do “Big Brother 2020” envolveu-se numa discussão com a brasileira, na qual recordou um desentendimento entre ambos que ocorreu há quase três meses, quando a abanou sem permissão.

“Toquei-te normal, não foi para te tentar agredir e sabes o que me deixa mais irritado? Eu não te pude tocar mas há outras pessoas que te podem tocar. Eu sei que depois vem a conversa ‘mas ela se calhar não quis que fosses tu a tocar’, mas agora quero que toda a gente perceba aqui dentro que o facto de te ter tocado não foi para demonstrar que ia ser agressivo contigo”, sublinhou o participante.

“Não te posso tocar mas o Diogo tocou-te. […] O Diogo teve atitudes contigo que nunca era capaz de ter com uma mulher”, acrescentou.

“Senti-me ameaçada pelo simples facto de que não te dou liberdade para tocares no meu corpo. […] Senti-me agredida e tenho todo o direito de me sentir agredida quando alguém toca no meu corpo sem a minha autorização. A partir do momento em que dou autorização, essa pessoa pode tocar onde ela quiser. Tu não podes tocar em mim mas o Diogo pode porque eu quis assim”, respondeu Ana Catharina.

Depois deste desentendimento, o concorrente do reality show da TVI tornou-se uma das tendências do Twitter, com mais de 28 mil publicações. Apesar de ter dividido opiniões dentro da casa, nas redes sociais as reações são unânimes e criticam a abordagem de Hélder, defendendo Ana Catharina.

“Acho que está na hora de enviar 100000000000 camiões de noção para o Hélder”, disse o manequim Luís Borges.

“Desculpem, mas eu estou a amar, sabem porquê? O Hélder está a passar vergonha em pleno direto”, referiu outra utilizadora.