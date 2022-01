“BB2020”: Iury em lágrimas após discussão com Daniel Monteiro

Iury ficou em lágrimas depois de uma discussão com Daniel Monteiro e acusou o concorrente do “Big Brother 2020” de a “ignorar”.

Apesar de se terem aproximado nos últimos dias, Iury e Daniel Monteiro envolveram-se num momento de tensão, esta quarta-feira.

A ex-miss acusou o bombeiro de ter ficado “amuado” depois de esta o ter confrontado por não gostar de o ver a tomar banho sem roupa. O clima entre os dois concorrentes do “reality show” da TVI ficou tenso, deixando ainda Iury a chorar.

“Vais ficar de mau humor? Vais longe com esse feitio”, sublinhou a ex-miss. “Não digo nada para não criar confusão e ele ‘diz diz diz’ e quando digo amua. Sou uma pessoa reservada e preocupo-me com certas coisas”, afirmou Iury, em conversa com Sónia.

Recorde-se que, esta terça-feira, Daniel Monteiro admitiu que gostava de ter filhos com Iury, apesar de a conhecer há apenas um mês.

