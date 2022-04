“BB2020”: Jéssica admite que foi vítima de bullying quando era mais nova

Jéssica admitiu durante um conversa com Pedro, Sónia, Noélia e Angélica que sofreu de bullying na escola quando era mais nova.

A concorrente do “Big Brother 2020” (TVI) começou a falar da sua juventude depois de o seu companheiro, Pedro, terminar a conversa sobre ter sido um dos miúdos mais populares no secundário.

Ao partilhar a sua experiência, a candidata deixou todos surpreendidos: “No primeiro ano que estive lá sofria de bullying, as raparigas quando passavam por mim davam-me com a porta na cara”.

A jovem, de 22 anos, da Suíça, ultrapassou esta fase. “Acabei por me tornar uma rebelde. Mas ao início foi tudo por causa de me terem passado para a frente no hip hop”, lembrou Jéssica.

