“BB2020”: Jéssica revela toxicodependência da mãe e depressão

A concorrente do “Big Brother 2020” revelou este domingo os problemas de toxicodependência da mãe e uma depressão.

Depois de ser desafiada a desenhar a curva da vida no formato da TVI, Jéssica emocionou-se ao recordar os momentos mais felizes e tristes da infância e adolescência.

A concorrente do reality show revelou que não teve uma “infância bonita” devido à relação conflituosa entre os pais e aos problemas com as drogas da progenitora.

“A minha mãe tinha problemas de toxicodependência. As memórias más que tenho são dela de ressaca. […] Não ouvia ninguém”, sublinhou.

Jéssica confessou ainda que quando decidiu ir morar sozinha sofreu uma depressão porque sentia-se abandonada pela família.

No entanto, destacou que a progenitora ultrapassou os problemas de toxicodependência há alguns anos e, atualmente, têm uma relação de grande cumplicidade.